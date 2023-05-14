Галактионов заявил, что «Локомотив» заинтересован в продлении контракта с Дзюбой

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о возможном продлении контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

— Заинтересованы ли вы в продлении контракта с Дзюбой?

— Мы (тренерский штаб) и руководители клуба заинтересованы в этом. Думаю, что, как мы договаривались, более конкретный диалог будет в конце сезона.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне РПЛ на счету 34-летнего форварда 8 голов и 4 результативные передачи в 9 матчах за железнодорожников.