Галактионов заявил, что «Локомотив» заинтересован в продлении контракта с Дзюбой
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о возможном продлении контракта с нападающим Артемом Дзюбой.
— Заинтересованы ли вы в продлении контракта с Дзюбой?
— Мы (тренерский штаб) и руководители клуба заинтересованы в этом. Думаю, что, как мы договаривались, более конкретный диалог будет в конце сезона.
Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне РПЛ на счету 34-летнего форварда 8 голов и 4 результативные передачи в 9 матчах за железнодорожников.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|2 : 2
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|3 : 0
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|1 : 1
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|0 : 3
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6
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