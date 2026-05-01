Галактионов раскритиковал судейство в матче «Локомотива» с «Динамо»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил судейство в матче с московским «Динамо» (1:1) в 28-м туре РПЛ.
По желтой карточке получили защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси и полузащитник Алексей Батраков. Из-за перебора предупреждений они пропустят игру «Локомотива» с «Балтикой» в 29-м туре.
«Батракову тяжело было сдерживать себя. Есть определенные трактовки судейства, более-менее понятно, если арбитры действуют в обе стороны. Когда нас обкладывают карточками, это не совсем может быть понятно», — приводит слова Галактионова ТАСС.
После 28 матчей «Локомотив» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: ТАСС
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|2
|0
|0
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|6
|
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|0
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|6
|
5
|ЦСКА
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|1
|0
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|4
|
6
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|1
|0
|1
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|
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|
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|0
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|
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|
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|0
|0
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|2
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|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
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|- : -
|9.08
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|10.08
|19:30
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|3
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|
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Краснодар
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|
|
Мирлинд Даку
Рубин
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|П
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|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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