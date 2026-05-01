Галактионов раскритиковал судейство в матче «Локомотива» с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил судейство в матче с московским «Динамо» (1:1) в 28-м туре РПЛ.

По желтой карточке получили защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси и полузащитник Алексей Батраков. Из-за перебора предупреждений они пропустят игру «Локомотива» с «Балтикой» в 29-м туре.

«Батракову тяжело было сдерживать себя. Есть определенные трактовки судейства, более-менее понятно, если арбитры действуют в обе стороны. Когда нас обкладывают карточками, это не совсем может быть понятно», — приводит слова Галактионова ТАСС.

После 28 матчей «Локомотив» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

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