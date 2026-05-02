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2 мая, 09:00

Шикунов о поражении «Спартака»: «Команда пропускает в каждом матче! Силенки заканчиваются после 65-й минуты»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший вице-президент «Спартака» и «Крыльев Советов» Александр Шикунов в интервью «СЭ» прокомментировал поражение красно-белых в Самаре в матче 28-го тура РПЛ (1:2).

— Удивительный, конечно, матч. Просто уникальный! — считает Шикунов. — Если бы пару недель назад вам кто-то сказал, что Самара наберет шесть очков в играх с «Локомотивом» и «Спартаком», как бы вы отреагировали? Ну вот и я о том же... И ведь ничего не предвещало поражения красно-белых.

— Разве?

— «Спартак» нормально начал встречу. А потом Барко зачем-то прибежал в свою штрафную и сделал этот пенальти... Во втором тайме гости самарцев придавили, создавали моменты, счет сравняли. И тут — гол хозяев, два рикошета в их пользу. Это уже, что называется, фарт самарцев.

— Хотите сказать, что команде Карседло просто не повезло?

— «Спартак» не имеет права на такие отговорки. Ну да, где-то, конечно, повезло «Крыльям». Ну и что? Ребята, «Спартак» все время пропускает! Когда в последний раз красно-белые сыграли на ноль? От «Ростова» пропустили, от «Ахмата», от Нижнего, от «Крыльев» — тоже... Ну что это такое?
— Что еще настораживает в игре москвичей?
— Почему-то силенки заканчиваются после 65-й минуты. Наблюдаются проблемы с физической подготовкой. Все идет со сборов. Самарцы же могут сходить в церковь и поблагодарить Всевышнего за фарт. При этом я ни в коем случае не умаляю их заслуг. Молодцы! Бились, старались. В первом тайме хозяева были выстроены, оказывали сопротивление более мастеровитым исполнителям.

— Второй тайм «Спартак» может занести себе в актив?

— Вышел на замену Дмитриев, отдал голевой пас. Показалось, ну сейчас-то игра пойдет. Не пошла! Красно-белые пропустили одну контратаку. Одну! Двойной рикошет — и вот вам поражение.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Жедсон Фернандеш в&nbsp;матче РПЛ с &laquo;Крыльями Советов&raquo; (1:2) 1&nbsp;мая.«Жедсон — лишний игрок. Купили Ливая — прибили Угальде...» Шикунов — о поражении «Спартака»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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