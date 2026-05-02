Шикунов о поражении «Спартака»: «Команда пропускает в каждом матче! Силенки заканчиваются после 65-й минуты»
Бывший вице-президент «Спартака» и «Крыльев Советов» Александр Шикунов в интервью «СЭ» прокомментировал поражение красно-белых в Самаре в матче 28-го тура РПЛ (1:2).
— Удивительный, конечно, матч. Просто уникальный! — считает Шикунов. — Если бы пару недель назад вам кто-то сказал, что Самара наберет шесть очков в играх с «Локомотивом» и «Спартаком», как бы вы отреагировали? Ну вот и я о том же... И ведь ничего не предвещало поражения красно-белых.
— Разве?
— «Спартак» нормально начал встречу. А потом Барко зачем-то прибежал в свою штрафную и сделал этот пенальти... Во втором тайме гости самарцев придавили, создавали моменты, счет сравняли. И тут — гол хозяев, два рикошета в их пользу. Это уже, что называется, фарт самарцев.
— Хотите сказать, что команде Карседло просто не повезло?
— «Спартак» не имеет права на такие отговорки. Ну да, где-то, конечно, повезло «Крыльям». Ну и что? Ребята, «Спартак» все время пропускает! Когда в последний раз красно-белые сыграли на ноль? От «Ростова» пропустили, от «Ахмата», от Нижнего, от «Крыльев» — тоже... Ну что это такое?
— Что еще настораживает в игре москвичей?
— Почему-то силенки заканчиваются после 65-й минуты. Наблюдаются проблемы с физической подготовкой. Все идет со сборов. Самарцы же могут сходить в церковь и поблагодарить Всевышнего за фарт. При этом я ни в коем случае не умаляю их заслуг. Молодцы! Бились, старались. В первом тайме хозяева были выстроены, оказывали сопротивление более мастеровитым исполнителям.
— Второй тайм «Спартак» может занести себе в актив?
— Вышел на замену Дмитриев, отдал голевой пас. Показалось, ну сейчас-то игра пойдет. Не пошла! Красно-белые пропустили одну контратаку. Одну! Двойной рикошет — и вот вам поражение.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0