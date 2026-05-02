Шикунов о поражении «Спартака»: «Команда пропускает в каждом матче! Силенки заканчиваются после 65-й минуты»

Бывший вице-президент «Спартака» и «Крыльев Советов» Александр Шикунов в интервью «СЭ» прокомментировал поражение красно-белых в Самаре в матче 28-го тура РПЛ (1:2).

— Удивительный, конечно, матч. Просто уникальный! — считает Шикунов. — Если бы пару недель назад вам кто-то сказал, что Самара наберет шесть очков в играх с «Локомотивом» и «Спартаком», как бы вы отреагировали? Ну вот и я о том же... И ведь ничего не предвещало поражения красно-белых.

— Разве?

— «Спартак» нормально начал встречу. А потом Барко зачем-то прибежал в свою штрафную и сделал этот пенальти... Во втором тайме гости самарцев придавили, создавали моменты, счет сравняли. И тут — гол хозяев, два рикошета в их пользу. Это уже, что называется, фарт самарцев.

— Хотите сказать, что команде Карседло просто не повезло?

— «Спартак» не имеет права на такие отговорки. Ну да, где-то, конечно, повезло «Крыльям». Ну и что? Ребята, «Спартак» все время пропускает! Когда в последний раз красно-белые сыграли на ноль? От «Ростова» пропустили, от «Ахмата», от Нижнего, от «Крыльев» — тоже... Ну что это такое?

— Что еще настораживает в игре москвичей?

— Почему-то силенки заканчиваются после 65-й минуты. Наблюдаются проблемы с физической подготовкой. Все идет со сборов. Самарцы же могут сходить в церковь и поблагодарить Всевышнего за фарт. При этом я ни в коем случае не умаляю их заслуг. Молодцы! Бились, старались. В первом тайме хозяева были выстроены, оказывали сопротивление более мастеровитым исполнителям.

— Второй тайм «Спартак» может занести себе в актив?

— Вышел на замену Дмитриев, отдал голевой пас. Показалось, ну сейчас-то игра пойдет. Не пошла! Красно-белые пропустили одну контратаку. Одну! Двойной рикошет — и вот вам поражение.