Геркус считает, что «Краснодар» дал бой «Зениту»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в комментарии «СЭ» поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

«Краснодар» дал бой «Зениту», играл очень качественно, создавал моменты. Так что эта ничья скорее в пользу «Краснодара», — сказал Геркус «СЭ».

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.