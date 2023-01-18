Гагнидзе признался, что скучал по тренировкам с «Динамо» во время отпуска

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе рассказал «СЭ», как провел зимний отпуск.

— Всегда чувствую себя хорошо после перерыва. Я скучал по тренировкам. У нас были индивидуальные программы, которые нужно было выполнять. Сейчас все хорошо.

— У футболистов иногда бывают проблемы с набором веса после Нового года и праздников...

— Нет, у меня таких проблем нет, с этим тоже все хорошо.

— Как провели отпуск?

— Я провел его в горах Грузии, плюс посетил Италию. Мне очень понравилось.