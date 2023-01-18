Сенников: «Локомотиву» нужны два новых защитника, чтобы не пропускать два гола за матч»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников назвал позиции на поле, которые необходимо усилить железнодорожникам.

«Позицию защиты надо усилить, прежде всего. Критичных проблем в нападении и полузащите нет. Тем более, что взяли Пиняева и Глушенкова. Еще достаточно футболистов хорошего уровня, но линия обороны — это да. Едвай ушел, команда много пропускала, 17 матчей и 34 пропущенных. В среднем два гола за матч. Это очень много. В линию обороны нужно как минимум двух человек.

На вратарскую взяли Лантратова. Тут, я думаю, вопрос закрыт. У «Локомотива» три равноценных голкипера, которые могут подменить друг друга», — приводит слова Сенникова «Спорт День за Днем».

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» предложил полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову контракт с зарплатой один миллион евро в год.

Московский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.