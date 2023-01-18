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Сегодня, 13:40

Сенников: «Локомотиву» нужны два новых защитника, чтобы не пропускать два гола за матч»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников назвал позиции на поле, которые необходимо усилить железнодорожникам.

«Позицию защиты надо усилить, прежде всего. Критичных проблем в нападении и полузащите нет. Тем более, что взяли Пиняева и Глушенкова. Еще достаточно футболистов хорошего уровня, но линия обороны — это да. Едвай ушел, команда много пропускала, 17 матчей и 34 пропущенных. В среднем два гола за матч. Это очень много. В линию обороны нужно как минимум двух человек.

На вратарскую взяли Лантратова. Тут, я думаю, вопрос закрыт. У «Локомотива» три равноценных голкипера, которые могут подменить друг друга», — приводит слова Сенникова «Спорт День за Днем».

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» предложил полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову контракт с зарплатой один миллион евро в год.

Московский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.

Источник: «Спорт День за Днем»

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Дмитрий Сенников
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
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7
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