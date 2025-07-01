Гагнидзе — о результативности Осипенко: «В прошлом сезоне забил 10? Значит, в следующем будет 20»

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе в разговоре с «СЭ» оценил игру защитника бело-голубых Максима Осипенко.

— Сможет ли Осипенко составить конкуренцию Гладышеву и Тюкавину по забитым мячам?

— Если он будет играть в атаке, как в матче против ОФК, то все возможно.

— В прошлом сезоне он забил 10 во всех турнирах, сколько будет в следующем?

— Надеюсь, он забьет много. Пусть будет 20, столько было бы хорошо для него и команды.

30 июня «Динамо» разгромило ОФК (4:0) в стартовом матче BetBoom Братского кубка. Счет в игре на 8-й минуте открыл Максим Осипенко, забив свой дебютный гол за бело-голубых.