«Крылья Советов» и «КАМАЗ» сыграли вничью в товарищеском матче

«Крылья Советов» в товарищеском матче сыграли вничью с «КАМАЗом» — 1:1.

Челнинцы открыли счет на 34-й минуте. На 77-й минуте самарцы отыгрались благодаря голу Владимира Игнатенко с пенальти.

Товарищеский матч

«Крылья Советов» (Самара) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 1:1 (0:1)

Голы: Игнатенко, 77 — с пенальти (1:1)