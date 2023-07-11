Гафин рассказал, мог ли Слуцкий возглавить «Динамо»
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос, был ли в списке рассматриваемых кандидатов на пост главного тренера клуба российский специалист Леонид Слуцкий.
«Нет. В нашем шорт-листе и даже лонг-листе Леонида Викторовича не было», — приводит «РБ Спорт» слова Гафина.
В июне бело-голубых возглавил чешский специалист Марцел Личка, который ранее работал в «Оренбурге».
В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 21 июля и начнется в 19.00 по московскому времени.
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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