Абаскаль — о Медине в «Зените»: «Петербург — другой город, это не то же, что у нас в Москве»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал трансфер полузащитника Хесуса Медины. Он порассуждал о возможном переходе игрока в «Зенит».

— Трансфер Медины получился неоднозначным. Что если он придет и скажет: Отпустите меня в «Зенит»?

— Думаю, это не совсем корректно. Санкт-Петербург — другой город, это не то же, что у нас в Москве. Что до перехода, он сам все объяснил.

«Спартак» объявил о трансфере Медины 10 июля. 26-летний парагваец подписал контракт с клубом до 30 июня 2026 года.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, в сезоне-2022/23 он выиграл FONBET Кубок России вместе с армейцами.