1 июля, 11:28

Панченко заявил, что мечтает стать главным тренером «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент

Ассистент главного тренера «Динамо-2» Кирилл Панченко в разговоре «СЭ» ответил на вопрос о тренерской карьере.

— Вы сейчас работаете в «Динамо-2». Есть мечта в будущем стать тренером главной команды?

— Я слукавлю, если скажу нет. Конечно, есть такая мечта. Но об этом я пока не думал, потому что это очень высоко и далеко. Мне нужно еще многое пройти и многого достичь, чтобы добиться такой цели, — сказал Панченко «СЭ».

Панченко завершил профессиональную карьеру в январе 2025 года.

Кирилл Панченко
    • Защитник ОФК Джерманович: «Российский футбол находится на высоком уровне, хотел бы играть здесь за любую команду»

    Гафин о возможном переходе Сергеева в «Динамо»: «Можете погулять по Петровскому парку. Может, увидите Ивана»
