Панченко заявил, что мечтает стать главным тренером «Динамо»

Ассистент главного тренера «Динамо-2» Кирилл Панченко в разговоре «СЭ» ответил на вопрос о тренерской карьере.

— Вы сейчас работаете в «Динамо-2». Есть мечта в будущем стать тренером главной команды?

— Я слукавлю, если скажу нет. Конечно, есть такая мечта. Но об этом я пока не думал, потому что это очень высоко и далеко. Мне нужно еще многое пройти и многого достичь, чтобы добиться такой цели, — сказал Панченко «СЭ».

Панченко завершил профессиональную карьеру в январе 2025 года.