Гаджимурадов: «Ростов» как-то сразу понесся вперед. И поплатился за это"
Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов в разговоре с «СЭ» высказался о назначенном пенальти в ворота его команды в матче 18-го тура РПЛ с «Ростовом» (4:1).
— Не было ощущения, что «Ростов» уже был мысленно в отпуске?
— Нет, наоборот, они как-то сразу понеслись вперед, такие заряженные были. Они поплатились за это. Но, думаю, кто больше желает выиграть, тот и выигрывает.
— Как думаешь, пенальти был?
— Я посмотрел еще повтор. Чистый пенальти.
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