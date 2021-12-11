Гаджимурадов: «Ростов» как-то сразу понесся вперед. И поплатился за это"

Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов в разговоре с «СЭ» высказался о назначенном пенальти в ворота его команды в матче 18-го тура РПЛ с «Ростовом» (4:1).

— Не было ощущения, что «Ростов» уже был мысленно в отпуске?

— Нет, наоборот, они как-то сразу понеслись вперед, такие заряженные были. Они поплатились за это. Но, думаю, кто больше желает выиграть, тот и выигрывает.

— Как думаешь, пенальти был?

— Я посмотрел еще повтор. Чистый пенальти.