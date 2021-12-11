Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов поделился в разговоре с «СЭ» впечатлениями от победы над «Ростовом» (4:1) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ. 23-летний российский футболист отметился в игре дублем.

— Эмоции положительные. Я почему-то был уверен в сегодняшней победе. Еще за неделю, после «Локомотива», я сказал, что мы уйдем с победой, из-за чего эмоции еще вдвойне более положительные. Сказал — и сделал вместе с командой. Очень рад.

— Никто не ожидал такого разгрома. За счет чего удалось 4 забить?

— Думаю, за счет того, что у нас коллектив хороший. Мы уже собрались, почувствовали друг друга. Поначалу была новая схема, что-то не шло, а сейчас мы бились как команда. Где-то нам не фартило в начале сезона, неудачно играли, а теперь нам воздалось. Сегодня мы это все выплеснули.

«Урал» набрал 19 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. Отметим, что до этой встречи команда из Екатеринбурга за 17 туров забила только 8 голов.