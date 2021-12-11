Осинькин остался доволен игрой «Крыльев Советов» в матче с «Рубином»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился эмоциями после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:0).
«Первый тайм было некое продолжение матча с ЦСКА. Там у нас были моменты, мы играли достаточно быстро, но мяч в ворота не шел. Иногда такие победы, как сегодня, даже приятнее в какой-то мере. Потому что на протяжении всей игры мы были ближе к голу. Но после того, как мы его забили, появились ситуации, которые заставили нас очень сильно переживать. Соперник имел определенные подходы к нашим воротам, но и мы продолжали контригру, которую мы потом подкрепили голом Пиняева», — приводит слова тренера сайт «Крыльев».
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