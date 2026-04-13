Гаджиев — о лимите: «Постепенное снижение — правильный шаг»

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился с «СЭ» мнением о снижении лимита на легионеров в РПЛ.

«Думаю, что постепенное снижение — правильный шаг. Резко делать это не надо. Нужно готовить своих футболистов, но в наше время хорошо, что к нам хотят ехать иностранные игроки. Надеюсь, что Минспорта пошел на этот компромисс после разговора с тренерами», — сказал Гаджиев «СЭ».

13 апреля Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России.

В проекте отмечается, что количество легионеров в заявках команд будет меняться начиная со следующего сезона. В сезоне-2026/27 команды смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.