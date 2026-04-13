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Дегтярев — о новом лимите в РПЛ: «У нас есть исторический шанс усилить отечественную школу футбола»

Сергей Ярошенко
Михаил Дегтярев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев прокомментировал проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России.

— Приказ Минспорта по новому лимиту на сезон-2026/27 опубликован и будет подписан в ближайшее время. Это решение было объявлено почти год назад, все клубы РПЛ имели возможность подготовиться.

У нас есть исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола за счет перераспределения средств в детско-юношеский спорт и академии средств, повысить спрос на российских игроков, создать для клубов мотивацию искать таланты, вкладывать в них время и деньги, а не полагаться на готовых легионеров.

По данным Минспорта, клубы РПЛ прямо или косвенно на 78-80 процентов зависят от государственного финансирования. При этом 70 процентов их зарплатного фонда уходит на легионеров, которые составляют более трети футболистов РПЛ, 9 из 10 самых дорогих игроков РПЛ — иностранцы. При этом сейчас, российские клубы за рубежом практически не играют, — заявил Дегтярев.

В сезоне-2026/27 команды смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков. Ранее сообщалось, что дальнейшее ужесточение лимита планируется по формуле — 11+6 в сезоне-2027/28 и 10+5 в сезоне-2028/29.

Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

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Футбол
РПЛ
Михаил Дегтярев
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
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 9
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 7
П
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 6
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Маркиньос

Спартак

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Крылья Советов, ЦСКА

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Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
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Рубин

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