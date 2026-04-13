Дегтярев — о новом лимите в РПЛ: «У нас есть исторический шанс усилить отечественную школу футбола»

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев прокомментировал проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России.

— Приказ Минспорта по новому лимиту на сезон-2026/27 опубликован и будет подписан в ближайшее время. Это решение было объявлено почти год назад, все клубы РПЛ имели возможность подготовиться.

У нас есть исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола за счет перераспределения средств в детско-юношеский спорт и академии средств, повысить спрос на российских игроков, создать для клубов мотивацию искать таланты, вкладывать в них время и деньги, а не полагаться на готовых легионеров.

По данным Минспорта, клубы РПЛ прямо или косвенно на 78-80 процентов зависят от государственного финансирования. При этом 70 процентов их зарплатного фонда уходит на легионеров, которые составляют более трети футболистов РПЛ, 9 из 10 самых дорогих игроков РПЛ — иностранцы. При этом сейчас, российские клубы за рубежом практически не играют, — заявил Дегтярев.

В сезоне-2026/27 команды смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков. Ранее сообщалось, что дальнейшее ужесточение лимита планируется по формуле — 11+6 в сезоне-2027/28 и 10+5 в сезоне-2028/29.

Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

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