Гаджиев о Бердыеве в «Сочи»: «Для российского футбола хорошо, что тренер такого уровня вернулся в РПЛ»
Известный российский тренер Гаджи Гаджиев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что Курбан Бердыев официально стал главным тренером «Сочи».
«Безусловно, будет сложно. Мне кажется, тренеру никогда не бывает просто в силу конкуренции, которая растет в любом клубе. В любой команде есть свои проблемы. Может, «Баварии», которая системно выигрывает в Германии, и «Зениту» у нас в России чуть попроще. Вчера «Сочи» был на втором месте, сегодня — на девятом. Амбиции руководителей клуба иные.
Предстоит непростая работа с составом и подготовкой, чтобы подняться в турнирной таблице. Думаю, что Бердыев справится с задачами, которые возложены на него. Если он подписал контракт, то уверен в собственных силах. Я тоже уверен, что он справится. Для российского футбола хорошо, что тренер такого уровня вернулся в РПЛ», — сказал Гаджиев «СЭ».
«Сочи» объявил о назначении 70-летнего Бердыева сегодня, 25 декабря. При этом президент клуба Борис Ротенберг еще в конце ноября сообщал, что тренер подписал контракт на 2,5 года.
Сочинцы занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 25 очками в 17 матчах.
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|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
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2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
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4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
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5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
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6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
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7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
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8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
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9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
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10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
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11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
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12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
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Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
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Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
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Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
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Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Оренбург
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
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Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2