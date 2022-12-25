Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:50

Гаджиев о Бердыеве в «Сочи»: «Для российского футбола хорошо, что тренер такого уровня вернулся в РПЛ»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что Курбан Бердыев официально стал главным тренером «Сочи».

«Безусловно, будет сложно. Мне кажется, тренеру никогда не бывает просто в силу конкуренции, которая растет в любом клубе. В любой команде есть свои проблемы. Может, «Баварии», которая системно выигрывает в Германии, и «Зениту» у нас в России чуть попроще. Вчера «Сочи» был на втором месте, сегодня — на девятом. Амбиции руководителей клуба иные.
Предстоит непростая работа с составом и подготовкой, чтобы подняться в турнирной таблице. Думаю, что Бердыев справится с задачами, которые возложены на него. Если он подписал контракт, то уверен в собственных силах. Я тоже уверен, что он справится. Для российского футбола хорошо, что тренер такого уровня вернулся в РПЛ», — сказал Гаджиев «СЭ».

«Сочи» объявил о назначении 70-летнего Бердыева сегодня, 25 декабря. При этом президент клуба Борис Ротенберг еще в конце ноября сообщал, что тренер подписал контракт на 2,5 года.

Сочинцы занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 25 очками в 17 матчах.

РПЛ
ФК Сочи
Гаджи Гаджиев
Курбан Бердыев
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим
«Черная десятка» антиспортивных героев 2022 года. Что они натворили?
Украинские СМИ объяснили взрывы в Киеве
Немцы высмеяли рождественское видеопоздравление Зеленского
Die Welt: Германия может стать зависимой от Катара из-за отказа от газа из России
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Гаджиев о Пиняеве: «Он рано уходит из «Крыльев». Но никто не знает, как у него сложится дальше судьба»
Вратарь «Факела» Городовой: «Ничего не хотел бы заимствовать у Нойера и Эдерсона»
Бердыев — в «Сочи». Тренер больше не волшебник или южане вернутся на вершину?
«Сочи» объявил о назначении Курбана Бердыева главным тренером команды
Сергей Пиняев попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»
«Краснодар» претендует на защитника «Црвены Звезды» Эраковича, которым интересовался «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вратарь «Факела» Городовой: «Ничего не хотел бы заимствовать у Нойера и Эдерсона»

Гаджиев о Пиняеве: «Он рано уходит из «Крыльев». Но никто не знает, как у него сложится дальше судьба»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости