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Сегодня, 11:03

Гаджиев о Пиняеве: «Он рано уходит из «Крыльев». Но никто не знает, как у него сложится дальше судьба»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал «СЭ» новость о том, что нападающий Сергей Пиняев покинет клуб.

«Может, Пиняев рано уходит из «Крыльев». Но никто не знает, как у него сложится дальше судьба. Понятно, что стороны пришли к соглашению: одним нужны деньги, другим — игроки. Он же не бесплатно уходит. В этой ситуации бывает так, что игрок вроде готов выйти на другой уровень, но не получается и все идет наоборот. Сложно говорить, как все сложится. Но с уверенностью можно говорить, что у парня большие возможности. Если он проявит характер и трудолюбие, сможет выйти на свой уровень, то будет игроком основного состава «Локомотива», — сказал Гаджиев «СЭ».

Пиняев перешел в «Крылья Советов» из «Чертаново» в июле 2021 года, на его счету 8 голов и 6 результативных передач в 45 матчах за самарцев.

25 декабря стало известно, что 18-летний россиянин покинет самарский клуб этой зимой. Ранее «СЭ» сообщал, что Пиняев близок к переходу в «Локомотив».

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Гаджи Гаджиев
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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