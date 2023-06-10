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Гаджиев прокомментировал исход противостояния между «Родиной» и «Пари НН» в стыках

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался об исходе противостояния в стыковых матчах за право играть в РПЛ между «Пари НН» и «Родиной».

«То, что «Родина» чуть не сравняла счет по итогам двух матчей, меня не удивило. Удивило, как «Родина» играла во втором тайме встречи, состоявшейся в Москве. Они хорошо действовали после пропущенного гола, имели моменты для того, чтобы сравнять счет. А после перерыва играли ниже своих возможностей. И вот победа «Родины» в гостях доказывает то, что их уровень выше, чем они показали во втором тайме первого матча», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

В стыковых матчах за право выхода в РПЛ «Родина» по сумме двух матчей уступила «Пари НН» (2:3). В следующем сезоне московская команда продолжит выступление в первой лиге, а нижегородский клуб сохранил прописку в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-rodina-proigrala-due-l-pari-nn-v-pervom-matche/
Гаджи Гаджиев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
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Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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П
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