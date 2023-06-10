«Факел» обыграл «Енисей» и сохранил прописку в РПЛ

«Факел» в ответном переходном матче РПЛ обыграл «Енисей» со счетом 2:0.

Оба гола в составе победителей забил полузащитник Роман Акбашев: первый — с пенальти на 10-й минуте, второй — на 70-й.

На 75-й минуте боковой арбитр получил травму и был заменен.

Общий счет по сумме двух встреч 3:0 в пользу «Факела». Таким образом, воронежцы сохранили прописку в РПЛ на следующий сезон, а «Енисей» продолжит выступление в первой лиге.