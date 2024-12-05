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Гаджи Гаджиев: «Джикия — благородный человек, который помнит добро»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о приглашении защитника Георгия Джикии в команду минувшим летом.

«Летом я звонил Георгию, а он мне. У нас дружеские отношения с Джикией. Он хороший человек, который помнит добро, что ему делают другие. Он очень отзывчивый по отношению к разным трудным ситуациям в жизни. Джикия — благородный человек. Все разговоры с ним бывают в этих рамках», — сказал Гаджиев «СЭ».

С сентября 2024 года Джикия выступает за «Химки», куда перешел в статусе свободного агента. В текущем сезоне на его счету 7 матчей во всех турнирах без результативных действий.

Георгий Джикия
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
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