Пивоваров — о словах Федорищева: «На данном этапе медийная составляющая преобладает»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о высказываниях губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

— Следите ли вы за коррупционным скандалом вокруг «Крыльев Советов»? Чем это может грозить российскому футболу? Можете ли вы сказать, что «Динамо» не замешано ни в каких коррупционных схемах?

— Последний вопрос звучит обидно и даже оскорбительно. Конечно, не замешано. Теперь отвечу по поводу того, что происходит. Мы видим, что на данном этапе медийная составляющая преобладает. Растет количество охватов, цитируемость. Все это происходит в ущерб российскому футболу. Если факты будут подтверждены и все будет доведено до конца, а виновные будут наказаны — это здорово. Если же история приведет исключительно к росту медийности отдельных официальных лиц, то это вряд ли можно одобрить.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.