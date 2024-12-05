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Сегодня, 14:15

Пивоваров: «Почему продление футболиста стоит, по мнению агента, условно, миллион?»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о проблемах при взаимодействии с футбольными агентами.

— Федорищев говорил не только о судьях, но и об агентах.

— Слова хорошие. С риторикой в целом согласен. Хотелось бы, чтобы дело не ограничилось словами и какие-то решения были приняты.

— У «Динамо» есть проблемы с агентами?

— Думаю, у всех клубов и их менеджеров могут возникать проблемы с агентами в переговорах.

— В чем выражаются эти проблемы?

— Зачастую в том, что агенты считают игроков своими собственными активами. Как будто игроки находятся у клубов в аренде, если выражаться футбольным языком. Хотя клубы содержат академии, воспитывают игроков с 6-7 лет. Почему продление футболиста стоит, по мнению агента, условно, миллион? Почему это их актив, а не клуба? Система переходов и продлений, на наш взгляд, нуждается в совершенствовании — в сторону большей защиты интересов клубов перед этими субъектами футбола.

При этом, конечно, роль агентов нельзя отрицать. Зачастую они заполняют те пустые пространства, которые не заполнил клуб или окружение футболиста. Они в чем-то помогают, завоевывая тем самым доверие игроков. От этого получают такие возможности, которые мы не всегда считаем справедливыми. Ведь основные инвестиции сделаны клубом. Клубы вкладываются в академии, платят зарплату тренерам, строят или арендуют инфраструктуру, предоставляют экипировку и так далее.

При этом клубы почему-то должны сами у себя что-то покупать. Конечно, это вопрос прежде всего к регулированию данной сферы.

Генеральный директор &laquo;Динамо&raquo; Павел Пивоваров. «Рост охватов не должен происходить в ущерб российскому футболу». Гендиректор «Динамо» — о клубе, агентах и последних скандалах в РПЛ

ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Федорищев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
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Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
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Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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Фернандо Костанца

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 11 1 3
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