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Гаджи Гаджиев: «У «Зенита» заметное превосходство. Все это заслуга тренера»

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Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился своим мнением о лидерстве «Зенита» и возможном пятом подряд золоте сине-бело-голубых в РПЛ.

«Бавария» гораздо чаще «Зенита» выигрывает свой чемпионат. Давно не болельщик питерской команды в силу разных профессиональных привычек, но за отдельных личностей могу переживать и болеть. В этом случае ориентируюсь на закономерную победу клубом. Если команда заметно сильнее всех, почему она должна уступать? А у «Зенита» заметное превосходство. Игроки профессионально относятся к своему делу, не снижая требований к себе. В первую очередь все это заслуга тренера.

Сложно выиграть чемпионат, а удержать чемпионство — вдвойне сложнее. Чтобы на протяжении несколько лет быть лидером, нужно иметь жажду к игре и волевой накал, потенциал. Ведь если бы они не прилагали усилий, конечно, они давно бы потеряли свой статус", — приводит слова Гаджиева Sport24.

«Зенит», который тренирует Сергей Семак, с 42 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров. На втором месте располагается «Спартак» (36 баллов).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-24-gadzhiyev-u-zenita-zametnoye-prevoskhodstvo-nad-vsemi-v-pervuyu-ochered-vse-eto-zasluga-semaka
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
Гаджи Гаджиев
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Писарский

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

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Краснодар

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Факел

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