Гаджи Гаджиев: «У «Зенита» заметное превосходство. Все это заслуга тренера»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился своим мнением о лидерстве «Зенита» и возможном пятом подряд золоте сине-бело-голубых в РПЛ.

«Бавария» гораздо чаще «Зенита» выигрывает свой чемпионат. Давно не болельщик питерской команды в силу разных профессиональных привычек, но за отдельных личностей могу переживать и болеть. В этом случае ориентируюсь на закономерную победу клубом. Если команда заметно сильнее всех, почему она должна уступать? А у «Зенита» заметное превосходство. Игроки профессионально относятся к своему делу, не снижая требований к себе. В первую очередь все это заслуга тренера.

Сложно выиграть чемпионат, а удержать чемпионство — вдвойне сложнее. Чтобы на протяжении несколько лет быть лидером, нужно иметь жажду к игре и волевой накал, потенциал. Ведь если бы они не прилагали усилий, конечно, они давно бы потеряли свой статус", — приводит слова Гаджиева Sport24.

«Зенит», который тренирует Сергей Семак, с 42 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров. На втором месте располагается «Спартак» (36 баллов).