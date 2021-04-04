Старфельт прокомментировал победу «Рубина» над «Сочи»

Защитник «Рубина» Карл Старфельт подвел итоги матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:0).

«Очень непростая игра. «Сочи» — хорошая команда с мощными игроками, соперник, против которого сложно играть. Но мы действовали очень организованно, это действительно командная победа. Всегда хорошо побеждать, оставив свои ворота на замке, не позволив сопернику поразить наши ворота. Эмоции после игры самые замечательные. Это был очень важный матч. Мы знали, что каждый матч сейчас чрезвычайно значим для того, чтобы оставаться высоко в турнирной таблице, но мы не должны сбавлять оборотов. Следующая игра будет не менее важной.

Мы не держали в голове тот проигрыш «Сочи» в первом круге, но, естественно, мы хотели реванша. Мы добились победы, мы очень счастливы. Мы помнили, что в той игре три мяча они забили после «стандартов», поэтому мы чрезвычайно тщательно отнеслись к этому аспекту сегодня. Думаю, что сопернику не удалось создать угрозы со стандартных положений. Мы очень рады сегодняшней победе», — приводит слова Старфельта официальный сайт клуба.

«Рубин» догнал «Сочи» по очкам в турнирной таблице (40) и поднялся на четвертое место.