Президент махачкалинского «Динамо» о разгроме «Крыльев Советов»: «Такая долгожданная победа безмерно радует»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов» (4:0) в матче 21-го тура РПЛ.

«Конечно, рад такому результату. В подобной ситуации ничего нового: поражение 0:4 в Москве сильно огорчает, а такая долгожданная победа, еще и со счетом 4:0, безмерно радует. Плохо тогда, когда игроки перестают бороться и сдаются, но, слава Богу, у нашей команды этого не бывает», — сказал Гаджиев «СЭ».

Махачкалинское «Динамо» прервало серию из пяти матчей без побед в РПЛ (3 ничьи и 2 поражения). Команда набрала 21 очко и поднялась на 10-е место в турнирной таблице.

Денис Сафронов