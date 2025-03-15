Президент «Ростова» Арутюнянц заявил, что не знаком с губернатором Слюсарем

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью «СЭ» заявил, что еще не встречался с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем.

— Вы уже встречались с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем?

— Нет, мы с ним не знакомы. Понимаю, что у него, недавно принявшего руководство областью, сейчас есть более важные задачи, чем футбол: бюджет, национальные проекты, поручения Президента, СВО и другие вопросы, касающиеся жизнедеятельности нашего региона. Но областное правительство, как известно, является акционером футбольного клуба «Ростов», его представители входят в совет директоров, и мы с ними регулярно общаемся, взаимодействуем. Никаких сложностей тут нет.

— Тем не менее новый глава региона приостановил продажу принадлежащей правительству части акций клуба частной структуре, надо полагать, связанной с вами. Как вы к этому отнеслись?

— Здесь очень все просто. Есть акционерное общество — футбольный клуб «Ростов», 51% акций которого принадлежит правительству Ростовской области и 49% — ООО «Лернако». Мы, как акционеры, регулярно взаимодействуем с Правительством в рамках формирования бюджета клуба. Правительство выделяет клубу целевой грант по линии министерства спорта — 750 миллионов рублей в год на ограниченные статьи расходов. Других бюджетных денег у нас нет. Однако важно понимать, что бюджет клуба гораздо больше — мы за 2024 год только налогов заплатили около 1,3 миллиарда рублей. У нас же не только главная команда, но и «Ростов-2», и «молодежка», и женская команда, и академия, где занимаются 958 детей — это и заработная плата сотрудников клуба, и медицинские услуги и другие статьи расходов. Плюс расходы на логистику начиная с 2022 года выросли на 30-35 процентов, — сказал Арутюнянц «СЭ».

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. Команду возглавил его бывший ассистент Джонатан Альба. После 20 туров ростовчане с 30 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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