Президент «Ростова» Арутюнянц заявил, что в этом году клуб погасит долги: «Многие из них мы получили в наследство»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью «СЭ» рассказал, что в этом году клуб планирует погасить долги.

— Не получается так, что клуб живет как на кредитную карту: одолжил, потом что—то заработал и тут же вернул?

— Нет. У нас есть четкое бюджетирование, в рамках которого мы работаем. Долги? Да, они имеются, но многие из них мы получили в наследство, когда пришли в клуб в 2017 году. Большая часть из них уже погашена, в том числе по налогам, а там была огромная сумма. Осталось выплатить еще немного, а скрытых долгов, которые неожиданно всплывают, нет вовсе. Планирую, что в этом году мы поставим точку в этом вопросе.

— В «Ростове» бывают задержки выплат заработных плат?

— Да. Но задержки по срокам незначительные, и все относятся к этому с пониманием. Вы хоть раз слышали, чтобы кто—то из наших футболистов публично жаловался по этому поводу?

— Нет.

— Правильно, потому что клуб выполняет свои обязательства. И это подчеркивает, что в команде хорошая атмосфера. А системных проблем с выплатами у нас нет. В клубе все стабильно, — сказал Арутюнянц «СЭ».

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. Команду возглавил его бывший ассистент Джонатан Альба. После 20 туров ростовчане с 30 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью с Арташесом Арутюнянцем читайте на сайте «СЭ».