Агент Михайлова: «Решение о выкупе игрока «Нижний Новгород» примет следующим летом»

Агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Ярослава Михайлова, высказался о возможности выкупа игрока «Нижним Новгородом». Текущий сезон хавбек проводит в нижегородском клубе на правах аренды.

— Конечно, в «Нижнем Новгороде» довольны Ярославом. Он прогрессирует. По всей видимости, руководство «Нижнего Новгорода» сделало правильный выбор, пригласив Ярослава летом к себе. Он оправдывает их надежды. На мой взгляд, Ярослав попал в команду, в которой очень здорово прогрессирует.

— Не хочет ли «Нижний Новгород» выкупить Ярослава?

— «Нижний Новгород» будет принимать решение о выкупе следующим летом. У них есть на это право. Думаю, что сейчас преждевременно об этом говорить.

— На данный момент Ярослав, наверное, хотел бы остаться в Нижнем Новгороде?

— Любому футболисту хочется играть в команде Премьер-лиги, где тебе доверяют, а ты показываешь результат и правильную динамику. Ярослав доволен переходом. Он начал играть. Для него это очень важно в его возрасте.

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды до конца сезона-2022/23. Договор с питерцами включает пункт о выкупе 19-летнего футболиста.

В текущем сезоне хавбек провел за нижегородцев 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.