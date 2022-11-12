Агент Михайлова: «Решение о выкупе игрока «Нижний Новгород» примет следующим летом»
Агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Ярослава Михайлова, высказался о возможности выкупа игрока «Нижним Новгородом». Текущий сезон хавбек проводит в нижегородском клубе на правах аренды.
— Конечно, в «Нижнем Новгороде» довольны Ярославом. Он прогрессирует. По всей видимости, руководство «Нижнего Новгорода» сделало правильный выбор, пригласив Ярослава летом к себе. Он оправдывает их надежды. На мой взгляд, Ярослав попал в команду, в которой очень здорово прогрессирует.
— Не хочет ли «Нижний Новгород» выкупить Ярослава?
— «Нижний Новгород» будет принимать решение о выкупе следующим летом. У них есть на это право. Думаю, что сейчас преждевременно об этом говорить.
— На данный момент Ярослав, наверное, хотел бы остаться в Нижнем Новгороде?
— Любому футболисту хочется играть в команде Премьер-лиги, где тебе доверяют, а ты показываешь результат и правильную динамику. Ярослав доволен переходом. Он начал играть. Для него это очень важно в его возрасте.
Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды до конца сезона-2022/23. Договор с питерцами включает пункт о выкупе 19-летнего футболиста.
В текущем сезоне хавбек провел за нижегородцев 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2