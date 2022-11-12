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12 ноября, 16:59

Агент Михайлова: «Решение о выкупе игрока «Нижний Новгород» примет следующим летом»

Мария Гусева
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Агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Ярослава Михайлова, высказался о возможности выкупа игрока «Нижним Новгородом». Текущий сезон хавбек проводит в нижегородском клубе на правах аренды.

— Конечно, в «Нижнем Новгороде» довольны Ярославом. Он прогрессирует. По всей видимости, руководство «Нижнего Новгорода» сделало правильный выбор, пригласив Ярослава летом к себе. Он оправдывает их надежды. На мой взгляд, Ярослав попал в команду, в которой очень здорово прогрессирует.

 — Не хочет ли «Нижний Новгород» выкупить Ярослава?

— «Нижний Новгород» будет принимать решение о выкупе следующим летом. У них есть на это право. Думаю, что сейчас преждевременно об этом говорить.

— На данный момент Ярослав, наверное, хотел бы остаться в Нижнем Новгороде?
— Любому футболисту хочется играть в команде Премьер-лиги, где тебе доверяют, а ты показываешь результат и правильную динамику. Ярослав доволен переходом. Он начал играть. Для него это очень важно в его возрасте.

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды до конца сезона-2022/23. Договор с питерцами включает пункт о выкупе 19-летнего футболиста.

В текущем сезоне хавбек провел за нижегородцев 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-mihajlova-sejchas-rano-govorit-o-vy-kupe-yaroslava-so-storony-pari-nn/

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