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Гацкан — болельщикам «Ростова»: «Вы были самым ярким и лучшим мотиватором»

29 июля 2021, 23:53
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Полузащитник Александр Гацкан, который сегодня, 29 июля, завершил профессиональную карьеру, обратился к болельщикам «Ростова». В этом клубе 37-летний футболист провел 11 лет.

«Самые яркие моменты моей карьеры, конечно, связаны с «Ростовом». Этому клубу я отдал 11 лет, а в ответ получил колоссальный опыт и незабываемые эмоции. Отдельное спасибо хочу сказать болельщикам клуба. Я благодарен за поддержку и веру в нас. Вы были самым ярким и самым лучшим мотиватором, переживали за нас, придавали силы. Рад, что у «Ростова» появилась такая большая армия болельщиков. Навсегда запомню те эмоции, которые пережил вместе с вами», — цитирует Гацкана официальный сайт клуба.

В составе «Ростова» футболист играл с 2008 по 2019 год. За это время он провел 275 матчей и забил 21 гол. С «Ростовом» Гацкан стал обладателем Кубка России сезона-2013/14.

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru

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Виктория Кравченко все материалы автора

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