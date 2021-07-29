Полузащитник Александр Гацкан, который сегодня, 29 июля, завершил профессиональную карьеру, обратился к болельщикам «Ростова». В этом клубе 37-летний футболист провел 11 лет.

«Самые яркие моменты моей карьеры, конечно, связаны с «Ростовом». Этому клубу я отдал 11 лет, а в ответ получил колоссальный опыт и незабываемые эмоции. Отдельное спасибо хочу сказать болельщикам клуба. Я благодарен за поддержку и веру в нас. Вы были самым ярким и самым лучшим мотиватором, переживали за нас, придавали силы. Рад, что у «Ростова» появилась такая большая армия болельщиков. Навсегда запомню те эмоции, которые пережил вместе с вами», — цитирует Гацкана официальный сайт клуба.

В составе «Ростова» футболист играл с 2008 по 2019 год. За это время он провел 275 матчей и забил 21 гол. С «Ростовом» Гацкан стал обладателем Кубка России сезона-2013/14.