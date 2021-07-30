Источник: «Зенит» планирует приобрести Белотти в случае ухода Азмуна
00:45
«Зенит» собирается приобрести нападающего «Торино» Андреа Белотти в случае продажи иранского форварда Сердара Азмуна, информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, стороны уже начали переговоры по поводу трансфера.
Контракт 27-летнего форварда сборной Италии с туринским клубом истекает летом 2022 года. На игрока также претендуют «Милан» и «Рома».
В минувшем сезоне Белотти провел 36 матчей за «Торино», на его счету 13 голов и 7 результативных передач. В составе сборной Италии футболист стал победителем Евро-2020.
Дополнительная информация:
https://gianlucadimarzio.com/it/belotti-zenit-contatti-calciomercato-20-luglio-2021
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