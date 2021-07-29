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Экс-форвард «Москвы» и «Барселоны» Макси Лопес завершил карьеру в 37 лет

22:15
Макси Лопес. Фото Instagram
Макси Лопес. Фото Instagram
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Аргентинский нападающий Макси Лопес объявил о завершении карьеры. Об этом 37-летний футболист написал в своем Instagram.

Макси Лопес на протяжении своей карьеры выступал за такие команды, как «Ривер Плейт», «Барселона», ФК «Москва», «Мальорка», «Гремио», «Катания», «Милан», «Сампдория», «Кьево», «Торино», «Удинезе», «Васко да Гама», «Кротоне». Последним его клубом является итальянский «Самбенедеттезе».

Вторым явлением Лопеса широкой публике стал скандал между ним, Вандой Нара и Мауро Икарди. Ванда была женой Лопеса, а Икарди другом семьи, выступающим, к тому же, в одном клубе с Макси.

Супруги обменялись обвинениями в измене, впоследствии чего Нара ушла от Макси к Икарди. В браке с Мауро у них родилось еще двое детей.

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Иван Шитик все материалы автора

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