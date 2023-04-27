Габулов высказался о поступке Джикии в матче с «Краснодаром»: «Только уважение!»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в интервью «СЭ» прокомментировал эпизод в матче 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (4:3), где защитник красно-белых Георгий Джикия оказал первую помощь травмированному игроку Кади Боржесу.

«Никогда не сомневался, что Георгий поступит именно так. Знаю его с наилучшей человеческой стороны. Джикия всегда добрый, искренний, открытый, расположен к людям. Очень простой, всегда старается держаться скромно. Никогда не пройдет стороной мимо чьей-то беды, сложности. Этот эпизод полностью характеризует Георгия. Как он среагировал, отработал эпизод. Побежал, но краем глаза увидел, что футболист лежит, максимально быстро оказал первую помощь. Только уважение!» — сказал Габулов «СЭ».

Полузащитник «Краснодара» (4:3) Кади Боржес получил травму при столкновении с Георгием Джикией в 24-м туре РПЛ.

«СЭ» ранее сообщал, у Боржеса подозрение на перелом лицевой кости. «Краснодар» пока не опубликовал информацию о состоянии игрока.

В текущем сезоне бразилец провел 7 матчей в РПЛ, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.