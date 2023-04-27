Шпинев заявил, что Худяков с огромным рвением проходит путь Нойера

Футбольный агент Вадим Шпинев отреагировал на попадание в список 200 наиболее перспективных футболистов до 20 лет по версии CIES своего клиента — голкипера «Локомотива» Даниила Худякова.

«Ни для кого не секрет, что голкипер Худяков является молодым, перспективным, талантливым и очень интересным футболистом. Но, чтобы говорить о классе Мануэля Нойера, нужно преодолеть долгий путь, который он проходит с огромным рвением и терпением. Он молод, его вратарское мастерство находится у истоков, оно нарабатывается с годами. Даниил все для этого делает, трудится, пашет и терпит. На мой взгляд, он достойно справляется, выдерживает конкуренцию. Время придет, будет играть и станет несомненным номером один, всему свое время. Все эти рейтинги хороши, но мы на них не обращаем внимания. Сегодня мы в рейтинге, а закончили работать и пахать — и завтра ты нигде. Рейтинг в футбол не играет, через год или два ты никому не скажешь, что был в рейтинге», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

19-летний Худяков является воспитанником академии «Локомотива» и выступает за основную команду с 2021 года. На счету голкипера 34 матча, 61 пропущенный мяч и шесть матчей «на ноль».