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Сегодня, 15:12

Шпинев заявил, что Худяков с огромным рвением проходит путь Нойера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Вадим Шпинев отреагировал на попадание в список 200 наиболее перспективных футболистов до 20 лет по версии CIES своего клиента — голкипера «Локомотива» Даниила Худякова.

«Ни для кого не секрет, что голкипер Худяков является молодым, перспективным, талантливым и очень интересным футболистом. Но, чтобы говорить о классе Мануэля Нойера, нужно преодолеть долгий путь, который он проходит с огромным рвением и терпением. Он молод, его вратарское мастерство находится у истоков, оно нарабатывается с годами. Даниил все для этого делает, трудится, пашет и терпит. На мой взгляд, он достойно справляется, выдерживает конкуренцию. Время придет, будет играть и станет несомненным номером один, всему свое время. Все эти рейтинги хороши, но мы на них не обращаем внимания. Сегодня мы в рейтинге, а закончили работать и пахать — и завтра ты нигде. Рейтинг в футбол не играет, через год или два ты никому не скажешь, что был в рейтинге», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

19-летний Худяков является воспитанником академии «Локомотива» и выступает за основную команду с 2021 года. На счету голкипера 34 матча, 61 пропущенный мяч и шесть матчей «на ноль».

Источник: https://metaratings.ru/news/shpinyov-khudyakov-s-ogromnym-rveniem-prokhodit-put-noiera-246571/
Даниил Худяков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Шпинев
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

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Торпедо М

 9 1 5
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Дмитрий Баринов

Локомотив

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