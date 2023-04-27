Игонин заявил, что Ренан все еще совершает тактические ошибки

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин оценил игру Роберта Ренана за «Зенит», а также предположил, может ли он летом покинуть клуб.

«У Ренана есть качества, которые позволяют ему конкурировать за место в основном составе «Зенита», но у него еще достаточно возможностей для роста. На мой взгляд, Ренан совершает тактические ошибки. Безусловно, у него очень хорошее футбольное образование, но в понимании игры люди на его позиции выступает увереннее. Ренан еще прибавит. Его купили на перспективу. У игрока должно быть желание уйти летом, но я сомневаюсь, что «Зенит» выстраивал с ними отношения на столь короткий срок. Интерес к Ренану со стороны европейских клубов оправдан? Сложно говорить. Все завязано на сборной Бразилии. К сожалению, сейчас никто не оценивает футболиста по чемпионату России. У меня сомнения, что на Ренана есть серьезные предложения от европейских клубов. Агенты могут поднимать шум, чтобы повысить цену и показать значимость своего клиента», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

19-летний бразилец выступает за «Зенит» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб восемь матчей и не отметился результативными действиями.