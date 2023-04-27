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Сегодня, 15:23

Игонин заявил, что Ренан все еще совершает тактические ошибки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин оценил игру Роберта Ренана за «Зенит», а также предположил, может ли он летом покинуть клуб.

«У Ренана есть качества, которые позволяют ему конкурировать за место в основном составе «Зенита», но у него еще достаточно возможностей для роста. На мой взгляд, Ренан совершает тактические ошибки. Безусловно, у него очень хорошее футбольное образование, но в понимании игры люди на его позиции выступает увереннее. Ренан еще прибавит. Его купили на перспективу. У игрока должно быть желание уйти летом, но я сомневаюсь, что «Зенит» выстраивал с ними отношения на столь короткий срок. Интерес к Ренану со стороны европейских клубов оправдан? Сложно говорить. Все завязано на сборной Бразилии. К сожалению, сейчас никто не оценивает футболиста по чемпионату России. У меня сомнения, что на Ренана есть серьезные предложения от европейских клубов. Агенты могут поднимать шум, чтобы повысить цену и показать значимость своего клиента», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

19-летний бразилец выступает за «Зенит» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб восемь матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-igonin-u-renana-horoshee-futbol-noe-obrazovanie-no-on-eshhe-sovershaet-takticheskie-oshibki/
Алексей Игонин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Роберт Ренан
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
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Максим Ненахов

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Локомотив

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