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Футбольный хет-трик Горди Хоу и братский рекорд чемпионата от тульских замбийцев

14 августа 2020, 23:30
Эванс Кангва. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Эванс Кангва. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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21-летний полузащитник Кингс Кангва в десятой игре за «Арсенал» в российской премьер-лиге отметился редким для футбола достижением.

В первом тайме замбиец отдал голевую передачу на Евгения Луценко, а во втором сначала сократил отставание туляков от «Уфы» (2:3), а затем получил вторую желтую карточку и покинул поле. Хавбек стал третьим игроком, кому удалось оформить своеобразный хет-трик Горди Хоу в футбольном чемпионате России.

До него таким образом отличались форвард «Спартака» Роман Павлюченко в завершившейся грандиозным судейским скандалом игре с «Томью» летом 2006 года и другой африканец — Чиди Одиа из ЦСКА. Армеец оказался единственным в списке, кто покинул не из-за двух желтых, а был удален напрямую.

Случаи, когда футболист в одном матче чемпионата забивал гол, делал передачу и удалялся с поля

Дата

Игрок

Клуб

Матч

Минуты

16.07.2006

Роман Павлюченко

Спартак

Томь (г) — 2:2

6' (гол с пенальти)

14' (передача на Кавенаги)

53' (удаление за вторую желтую)

10.05.2010

Чиди Одиа

ЦСКА

Терек (д) — 4:1

47' (гол)

53' (передача на Гонсалеса)

69' (прямая красная карточка)

14.08.2020

Кингз Кангва

Арсенал

Уфа (д) — 2:3

26' (передача на Луценко)

72' (гол)

85' (удаление за вторую желтую)

Но если в «индивидуальном зачете» замбиец уникальностью не блеснул, то в паре со старшим братом установил рекорд, который кажется вечным.

Эванс и Кингс Кангва стали первым братским дуэтом, удалявшимся в одном матче чемпионата России. До них красные карточки видели оба представителя семи пар родных братьев. Четыре дуэта удалялись в матчах за один клуб, два — в одном сезоне, но никто и никогда — в одной игре. И вряд ли хоть кому-то хочется повторить африканский рекорд. (Кирилл Бурдаков)

Братья, удалявшиеся в чемпионате России

Братья

Матчи

Удаления

Всего

В одном клубе

В одном сезоне

В одном матче

Василий и Алексей Березуцкие

757 (402+355)

3 (2+1)

3 (2+1) — ЦСКА

-

-

Дмитрий и Кирилл Комбаровы

668 (380+288)

6 (2+4)

3 (2+1) — Спартак

-

-

Владимир и Георгий Габуловы

378 (300+78)

3 (1+2)

-

2 (1+1) — 2012/13

-

Джамбулад и Георгий Базаевы

365 (197+168)

4 (3+1)

3 (2+1) — Алания

-

-

Виталий и Евгений Калешины

303 (230+73)

5 (3+2)

-

-

-

Евгений и Алексей Смертины

276 (189+87)

2 (1+1)

-

-

-

Алексей и Антон Миранчуки

249 (175+74)

3 (1+2)

3 (1+2) — Локомотив

-

-

Эванс и Кингс Кангва

77 (67+10)

2 (1+1)

2 (1+1) — Арсенал

2 (1+1) — 2020/21

2 (1+1) — Уфа (д) в сезоне-2020/21

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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