Футбольный хет-трик Горди Хоу и братский рекорд чемпионата от тульских замбийцев

21-летний полузащитник Кингс Кангва в десятой игре за «Арсенал» в российской премьер-лиге отметился редким для футбола достижением.

В первом тайме замбиец отдал голевую передачу на Евгения Луценко, а во втором сначала сократил отставание туляков от «Уфы» (2:3), а затем получил вторую желтую карточку и покинул поле. Хавбек стал третьим игроком, кому удалось оформить своеобразный хет-трик Горди Хоу в футбольном чемпионате России.

До него таким образом отличались форвард «Спартака» Роман Павлюченко в завершившейся грандиозным судейским скандалом игре с «Томью» летом 2006 года и другой африканец — Чиди Одиа из ЦСКА. Армеец оказался единственным в списке, кто покинул не из-за двух желтых, а был удален напрямую.

Случаи, когда футболист в одном матче чемпионата забивал гол, делал передачу и удалялся с поля

Дата Игрок Клуб Матч Минуты 16.07.2006 Роман Павлюченко Спартак Томь (г) — 2:2 6' (гол с пенальти) 14' (передача на Кавенаги) 53' (удаление за вторую желтую) 10.05.2010 Чиди Одиа ЦСКА Терек (д) — 4:1 47' (гол) 53' (передача на Гонсалеса) 69' (прямая красная карточка) 14.08.2020 Кингз Кангва Арсенал Уфа (д) — 2:3 26' (передача на Луценко) 72' (гол) 85' (удаление за вторую желтую)

Но если в «индивидуальном зачете» замбиец уникальностью не блеснул, то в паре со старшим братом установил рекорд, который кажется вечным.

Эванс и Кингс Кангва стали первым братским дуэтом, удалявшимся в одном матче чемпионата России. До них красные карточки видели оба представителя семи пар родных братьев. Четыре дуэта удалялись в матчах за один клуб, два — в одном сезоне, но никто и никогда — в одной игре. И вряд ли хоть кому-то хочется повторить африканский рекорд. (Кирилл Бурдаков)

Братья, удалявшиеся в чемпионате России