Футбольный хет-трик Горди Хоу и братский рекорд чемпионата от тульских замбийцев
21-летний полузащитник Кингс Кангва в десятой игре за «Арсенал» в российской премьер-лиге отметился редким для футбола достижением.
В первом тайме замбиец отдал голевую передачу на Евгения Луценко, а во втором сначала сократил отставание туляков от «Уфы» (2:3), а затем получил вторую желтую карточку и покинул поле. Хавбек стал третьим игроком, кому удалось оформить своеобразный хет-трик Горди Хоу в футбольном чемпионате России.
До него таким образом отличались форвард «Спартака» Роман Павлюченко в завершившейся грандиозным судейским скандалом игре с «Томью» летом 2006 года и другой африканец — Чиди Одиа из ЦСКА. Армеец оказался единственным в списке, кто покинул не из-за двух желтых, а был удален напрямую.
Случаи, когда футболист в одном матче чемпионата забивал гол, делал передачу и удалялся с поля
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Матч
|
Минуты
|
16.07.2006
|
Роман Павлюченко
|
Спартак
|
Томь (г) — 2:2
|
6' (гол с пенальти)
|
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14' (передача на Кавенаги)
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53' (удаление за вторую желтую)
|
10.05.2010
|
Чиди Одиа
|
ЦСКА
|
Терек (д) — 4:1
|
47' (гол)
|
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53' (передача на Гонсалеса)
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69' (прямая красная карточка)
|
14.08.2020
|
Кингз Кангва
|
Арсенал
|
Уфа (д) — 2:3
|
26' (передача на Луценко)
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72' (гол)
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85' (удаление за вторую желтую)
Но если в «индивидуальном зачете» замбиец уникальностью не блеснул, то в паре со старшим братом установил рекорд, который кажется вечным.
Эванс и Кингс Кангва стали первым братским дуэтом, удалявшимся в одном матче чемпионата России. До них красные карточки видели оба представителя семи пар родных братьев. Четыре дуэта удалялись в матчах за один клуб, два — в одном сезоне, но никто и никогда — в одной игре. И вряд ли хоть кому-то хочется повторить африканский рекорд. (Кирилл Бурдаков)
Братья, удалявшиеся в чемпионате России
|
Братья
|
Матчи
|
Удаления
|
|
|
Всего
|
В одном клубе
|
В одном сезоне
|
В одном матче
|
Василий и Алексей Березуцкие
|
757 (402+355)
|
3 (2+1)
|
3 (2+1) — ЦСКА
|
-
|
-
|
Дмитрий и Кирилл Комбаровы
|
668 (380+288)
|
6 (2+4)
|
3 (2+1) — Спартак
|
-
|
-
|
Владимир и Георгий Габуловы
|
378 (300+78)
|
3 (1+2)
|
-
|
2 (1+1) — 2012/13
|
-
|
Джамбулад и Георгий Базаевы
|
365 (197+168)
|
4 (3+1)
|
3 (2+1) — Алания
|
-
|
-
|
Виталий и Евгений Калешины
|
303 (230+73)
|
5 (3+2)
|
-
|
-
|
-
|
Евгений и Алексей Смертины
|
276 (189+87)
|
2 (1+1)
|
-
|
-
|
-
|
Алексей и Антон Миранчуки
|
249 (175+74)
|
3 (1+2)
|
3 (1+2) — Локомотив
|
-
|
-
|
Эванс и Кингс Кангва
|
77 (67+10)
|
2 (1+1)
|
2 (1+1) — Арсенал
|
2 (1+1) — 2020/21
|
2 (1+1) — Уфа (д) в сезоне-2020/21