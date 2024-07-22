Белоус об Угальде: «Бюджет «Спартака» значительно больше, чем у «Оренбурга». Но как тратятся деньги?»

Футбольный функционер Юрий Белоус в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в матче 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).

— Когда зимой Угальде перешел в московский клуб, Игорь Корнеев заявил, что до конца сезона он не наберет ни одного балла результативности в РПЛ. В итоге костариканец в чемпионате не забил и не отдал. Вы тоже в нем ничего не видите?

— Ну сегодня же он вышел на замену и не усилил игру. Вообще не усилил! По-моему, это очевидно. Бюджет «Спартака» значительно больше, чем у «Оренбурга». Но как тратятся деньги? Где логика в селекции? Такое ощущение, что никто не несет ответственности за конкретные шаги... И на выходе мы получаем тот невыразительный футбол «Спартака», свидетелями которого сегодня стали.