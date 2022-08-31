Агент оценил шансы на переход Захаряна в «Челси»

Футбольный агент Олег Еремин поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

Безусловно, шансы есть. Все будет зависеть от того, насколько «Челси» и «Динамо» захотят эту историю осуществить. Желание игрока, как я понимаю, есть. В 99 процентах случаев переходы из России за рубеж срываются по причине, что стороны не могут договориться об условиях.

Другой момент, какие возможности будут у Захаряна в «Челси». Возможности будут, но все будет зависеть от пацана, от того, как он адаптируется к тем условиям, требованиям, и насколько будет мотивирован закрепиться в составе лондонцев и вообще в АПЛ. Насколько Арсен сильно будет хотеть этого, настолько у него и получится. Все возможности у него есть. Талантливый парень, остальное в работе», — цитирует Еремина Metaratings.ru.

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

29 августа «СЭ» стало известно, что вероятность перехода Захаряна в «Челси» постепенно снижается. Все три стороны заинтересованы в сделке, однако для ее осуществления нужно оперативно решить ряд вопросов, главный из которых — перевод средств российскому клубу.

Трансферное окно в АПЛ закрывается 1 сентября.