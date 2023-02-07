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Гладилин: «Локомотив» боится попадания в первую лигу, поэтому и подписывают Дзюбу и Смольникова"

Гладилин прокомментировал новость о том, что Артем Дзюба и Игорь Смольников подпишут контракты с «Локомотивом»
Руслан Минаев
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал новость о том, что Артем Дзюба и Игорь Смольников подпишут контракты с «Локомотивом».

«Для Дзюбы это хороший вариант. Как игрок он способен помочь команде. Если он будет в хорошей форме, то принесет пользу. Будет ли он играть в основе? Об этом наверняка Артем говорил с руководством клуба и тренерским штабом.

[Смольников] тоже квалифицированный футболист. Эти игроки приходят в статусе свободного агента, клуб не будет платить за них деньги, это уже плюс для «Локомотива». Команда в этом сезоне уже не будет бороться за медали, их задача — не вылететь. Вероятно, руководство «Локомотива» опасается попадания в первую лигу, поэтому и подписывают Дзюбу и Смольникова», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Отмечалось, что 34-летние игроки подпишут контракты до конца сезона с зарплатой 2,5 миллиона рублей в месяц.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Игорь Смольников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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