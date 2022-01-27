Магнуссон: «Не буду говорить, что ЦСКА постарается взять титул. Лучше не говорить, а сделать»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон ответил на вопрос о том, чего ждать от московской команды после зимнего перерыва.

«Считаю, что мы вправе надеяться на лучшее, — приводит слова Магнуссона Bobsoccer. — Многое, безусловно, зависит от того, как игроки будут себя чувствовать. Важно, чтобы все были здоровы и готовы играть. Кроме того, мы поможем Языджи и Медине быстро адаптироваться в ЦСКА. Полагаю, сейчас у нас весьма качественный набор игроков. Теперь все мы, сплотившись, должны выдать хороший результат».

По словам защитника, команда хочет быть как можно выше в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

«Мы всегда стараемся сражаться за первое место. К сожалению, периодически нас преследуют травмы. Не буду говорить, что ЦСКА постарается взять титул. Лучше не говорить, а сделать. Все мы сошлись во мнении, что прошлый сезон не был нашим. Команда очень постарается исправиться в нынешнем сезоне. Мы всегда должны играть в еврокубках, это даже не обсуждается», — сказал он.

После 18 туров РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков. Первый матч после зимнего перерыва команда проведет против «Спартака» в рамках 19-го тура премьер-лиги. Встреча состоится 26 февраля. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.