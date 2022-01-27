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Сегодня, 17:35

Магнуссон: «Не буду говорить, что ЦСКА постарается взять титул. Лучше не говорить, а сделать»

Магнуссон заявил, что ЦСКА всегда должен играть в еврокубках
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон ответил на вопрос о том, чего ждать от московской команды после зимнего перерыва.

«Считаю, что мы вправе надеяться на лучшее, — приводит слова Магнуссона Bobsoccer. — Многое, безусловно, зависит от того, как игроки будут себя чувствовать. Важно, чтобы все были здоровы и готовы играть. Кроме того, мы поможем Языджи и Медине быстро адаптироваться в ЦСКА. Полагаю, сейчас у нас весьма качественный набор игроков. Теперь все мы, сплотившись, должны выдать хороший результат».

По словам защитника, команда хочет быть как можно выше в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

«Мы всегда стараемся сражаться за первое место. К сожалению, периодически нас преследуют травмы. Не буду говорить, что ЦСКА постарается взять титул. Лучше не говорить, а сделать. Все мы сошлись во мнении, что прошлый сезон не был нашим. Команда очень постарается исправиться в нынешнем сезоне. Мы всегда должны играть в еврокубках, это даже не обсуждается», — сказал он.

После 18 туров РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков. Первый матч после зимнего перерыва команда проведет против «Спартака» в рамках 19-го тура премьер-лиги. Встреча состоится 26 февраля. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bobsoccer.ru/max/blog/hjordur-magnusson-my-pomozhem-jazydzhi-i-medine-bystro-adaptirovatsja-v-cska.html
Хердур Магнуссон
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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