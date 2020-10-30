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Футболисты «Спартака» описали Тедеско одним словом. И поздравили с днем тренера

11:48
Доменико Тедеско. Фото Reuters
Доменико Тедеско. Фото Reuters
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Футболисты «Спартака» оригинально поздравили наставника команды, Доменико Тедеско, с днем тренера.

В Instagram-аккаунте красно-белых появилось видео, в котором игроки по очереди описывают 35-летнего специалиста одним словом.

Ближайший матч «Спартак» проведет против «Ростова» в рамках 13-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча состоится завтра, 31 октября, начало — в 16.30 (мск).

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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