Футболисты «Спартака» описали Тедеско одним словом. И поздравили с днем тренера

Футболисты «Спартака» оригинально поздравили наставника команды, Доменико Тедеско, с днем тренера.

В Instagram-аккаунте красно-белых появилось видео, в котором игроки по очереди описывают 35-летнего специалиста одним словом.

Ближайший матч «Спартак» проведет против «Ростова» в рамках 13-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча состоится завтра, 31 октября, начало — в 16.30 (мск).