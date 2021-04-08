Футболисты «Рубина» Дюпин и Шатов оштрафованы по итогам встречи с «Сочи»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о наказаниях для участников матча 24-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Сочи» (1:0).

«После окончания матча футболисты «Рубина» Юрий Дюпин и Олег Шатов покинули «чистую зону» и перепрыгнули через ограждения. За данное нарушение игроки оштрафованы на 20 тысяч рублей каждый. За нарушение социального регламента «Рубин» оштрафован на 45 тысяч рублей. Леонид Викторович Слуцкий оштрафован на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны», — сказал Григорьянц.

Григорьянц также озвучил суммы штрафов по итогу встречи «Ротор» — «Локомотив» (0:2).

«Болельщики обеих команд нарушали социальную дистанцию и скандировали оскорбительные выражения. «Ротор» оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушение санитарного регламента и на 70 тысяч за скандирование нецензурной лексики. «Локомотив» оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушение санитарного регламента и на 100 тысяч рублей за скандирование зрителей оскорбительных выражений», — отметил Григорьянц.

(Владимир Пушкарев)