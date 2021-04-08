Сергей Жуков поздравил Игоря Акинфеева с днем рождения

Сергей Жуков, солист группы «Руки вверх!» и друг вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, поздравил вратаря армейцев с днем рождения.

«Игорь добрался до очень интересного состояния. У него сходятся цифры «35». Мне кажется, что это будет его переломным годом. В какую сторону — не знаю, но, естественно, хочется верить, что только в лучшую. И мы все очень хотим, чтобы у Игоря все получилось. А уж я-то как переживаю за это все время. Мне будет очень приятно, если Игорь получит сегодня максимальные поздравления — от команды, от друзей, от близких. Мы верим, мы любим. Игорек — наш родной человек, родственник и любимый друг. Я искренне желаю здоровья ему и всей его большой семье. И могу лишь порадоваться, что Игорь у нас такой один и такой молодец», — сказал Жуков «СЭ».

Сегодня, 8 апреля, российскому футболисту исполнилось 35 лет. Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он выступает за основную команду армейцев с 2003 года. Отметим, что голкипер играет под номером «35».

(Артем Бухаев)