«Зенит» оштрафован на 90 тысяч рублей по итогам матча с «Химками»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о наказаниях для «Зенита» и «Химок» (2:0) по итогам матча 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Зенит» оштрафован на 90 тысяч рублей за скандирование нецензурной лексики", — сказал Григорьянц.

Глава КДК также заявил, что защитник «Арсенала» Роберт Бауэр был оштрафован на 30 тысяч рублей по итогам встречи с «Уралом» (0:2) за неспортивное поведение.

«В подтрибунном помещении он ударил ногой по двери в раздевалку. На двери остались следы шипов, он привел ее в негодность», — отметил Григорьянц.

(Владимир Пушкарев)