«Время для пива». Чорлука снова показал фото с напитком после победы «Локомотива»
Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука после победы над «Сочи» (3:1) в 22-м туре Тинькофф-РПЛ опубликовал фото с пивом в сториз Instagram.
«Время для пива», — написал Чорлука, выложив фото с матча. После этого он выложил уже снимок с бокалом.
Аналогичным образом Чорлука поступил после матча с ЦСКА в 20-м туре (2:0).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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