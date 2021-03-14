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«Время для пива». Чорлука снова показал фото с напитком после победы «Локомотива»

23:00
Ведран Чорлука. Фото Instagram
Ведран Чорлука. Фото Instagram
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Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука после победы над «Сочи» (3:1) в 22-м туре Тинькофф-РПЛ опубликовал фото с пивом в сториз Instagram.

«Время для пива», — написал Чорлука, выложив фото с матча. После этого он выложил уже снимок с бокалом.

Аналогичным образом Чорлука поступил после матча с ЦСКА в 20-м туре (2:0).

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