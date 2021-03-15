Тренер «Рубина» пообещал побриться налысо, если команда выйдет в Лигу чемпионов

Тренер по физподготовке «Рубина» Хавьер Нойя Сальсес пообещал побриться налысо, если команда по итогам чемпионата России выйдет в Лигу чемпионов.

Пока казанцы занимают шестое место. Для выхода в ЛЧ нужно занять минимум второе.

?Хавьер уже давно работает в России и входил в тренерский штаб «Спартака» в чемпионский сезон. Тогда в связи с чемпионством он также побрился налысо.

— Готов ли я к чему-то подобному, если «Рубин» выйдет в еврокубки? Если мы будем в Лиге чемпионов, то я обещаю, — цитирует Сальсеса sport.business-gazeta.ru?.

— Серьезно?

— Конечно, да. Но не Лига Европы, а именно Лига чемпионов. Все серьезно. В «Спартаке» стать чемпионом тоже было задачей непростой. 16 лет ждали.