Тренер «Рубина» пообещал побриться налысо, если команда выйдет в Лигу чемпионов
09:11
Тренер по физподготовке «Рубина» Хавьер Нойя Сальсес пообещал побриться налысо, если команда по итогам чемпионата России выйдет в Лигу чемпионов.
Пока казанцы занимают шестое место. Для выхода в ЛЧ нужно занять минимум второе.
?Хавьер уже давно работает в России и входил в тренерский штаб «Спартака» в чемпионский сезон. Тогда в связи с чемпионством он также побрился налысо.
— Готов ли я к чему-то подобному, если «Рубин» выйдет в еврокубки? Если мы будем в Лиге чемпионов, то я обещаю, — цитирует Сальсеса sport.business-gazeta.ru?.
— Серьезно?
— Конечно, да. Но не Лига Европы, а именно Лига чемпионов. Все серьезно. В «Спартаке» стать чемпионом тоже было задачей непростой. 16 лет ждали.
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