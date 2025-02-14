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Футболист «Зенита» Сантос признался, что чувствует себя наполовину россиянином

Алина Савинова

Получивший гражданство РФ бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что чувствует себя россиянином наполовину.

«Мой русский язык пока на катастрофическом уровне, пока не могу на нем говорить полностью. Я пытаюсь на русском говорить каждый день, но это очень сложно. Получение российского паспорта было важным событием для меня, я счастлив. Да, я чувствую себя россиянином, как и бразильцем, 50 на 50», — приводит ТАСС слова Сантоса.

Сантос выступает за «Зенит» с июля 2019 года. 21 октября 2024-го президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство бразильцу.

Источник: ТАСС
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Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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Александр Соболев

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 7
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Зенит

 6
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 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

 4
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Крылья Советов

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Георгий Мелкадзе

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