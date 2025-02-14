Футболист «Зенита» Сантос признался, что чувствует себя наполовину россиянином

Получивший гражданство РФ бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что чувствует себя россиянином наполовину.

«Мой русский язык пока на катастрофическом уровне, пока не могу на нем говорить полностью. Я пытаюсь на русском говорить каждый день, но это очень сложно. Получение российского паспорта было важным событием для меня, я счастлив. Да, я чувствую себя россиянином, как и бразильцем, 50 на 50», — приводит ТАСС слова Сантоса.

Сантос выступает за «Зенит» с июля 2019 года. 21 октября 2024-го президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство бразильцу.