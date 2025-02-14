Орещук рассказал, как Лера Кудрявцева сделала грудь на его деньги

Футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о встрече с мошенником.

— Рекордная сумма, которую вам не вернули?

— 30 тысяч долларов. Ха-ха!

— Что смешного?

— Невероятная история. Мне казалось, человек близкий. Бывший муж Леры Кудрявцевой.

— Хоккеист Макаров?

— Нет, бизнесмен. Позже посадили. Вот, смотрите, я заметку про него сохранил: «Матвей Морозов развел на деньги 660 человек». Был у меня в Питере товарищ, он с этим Матвеем и познакомил. Тот втерся в доверие, на тусовки зазывал.

— Вы еще были игроком петербургского «Динамо»?

— Да. Как-то с Кудрявцевой приезжают ко мне в гости. Матвей говорит: «Одолжи 30 тысяч долларов. Лера решила сиськи делать, завтра к доктору. Я расписку оставлю». Протягиваю деньги. Еще сказал: «Расписка ни к чему». Он сам настоял, чтобы я взял!

У Леры новая грудь. Но время идет — никто мне ничего не возвращает. Набираю Матвею: «Что с долгом-то?» — «Чуть подожди...» А вскоре выяснилось — мошенник. Его поймали и закрыли. Явилась ко мне в слезах мама Матвея: «Буду выплачивать за сына по тысяче долларов, только напиши заявление, что от претензий отказываешься. Потому что из тюрьмы ему будет тяжело тебе отдавать».

— Сжалились?

— Да. Написал, его выпустили — и он сразу же чухнул из страны.

— Хоть что-то вам вернулось?

— Шесть тысяч долларов. 24 остались должны. Когда звонил Лере насчет денег, отвечала: «А я у тебя ничего не брала. Брал муж, я даже не в курсе была».

— Значит, Лера Кудрявцева сделала грудь на ваши деньги?

— По факту — да. Но ее уже нет, этой груди! Слышал, что удалила импланты.

— А прежде смотрели на ее бюст и думали: «Вот где мои миллионы»?

— Это из серии «а можно хотя бы потрогать?». Кому ни расскажи — все смеются. Кинокомедия!