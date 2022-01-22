Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» прокомментировал результат матча со «Спартаком» в 12-м туре Тинькофф РПЛ (7:1).

— Дубль «Спартаку», 7:1. Что потом происходило в раздевалке?

— Зашел Алексей Борисович Миллер — это больше всего запомнил. У меня как раз был такой период, не всегда все хорошо было. Со «Спартаком» поставили в старт, я забил два мяча. Но самое важное, что на матче мама была, у нее день рождения был в тот день.

— Как ты себе объясняешь, что вышел в старте в том матче?

— Думаю, от соперника отталкивались, потому что у «Спартака» была высокая линия обороны. С их стороны очень странная игра была.

— Странная, потому что они были нерациональны?

— С нами вообще в открытый футбол играть опасно, тем более у нас дома, когда мы все настроены на «Спартак». Кто бы что ни говорил, это все равно другой настрой. Они играли в открытый футбол с высокой линией обороны, хотя в нападении были я и Азмун. Как-то неправильно подготовились.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 38 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Спартак» занимает 9-е место и отстает от лидера на 15 очков.

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