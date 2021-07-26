Футболист «Сочи» обманул судью, игрок «Нижнего Новгорода» ошибочно наказан предупреждением
19:29
На 15-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Сочи» арбитр Павел Шадыханов ошибочно зафиксировал нарушение правил со стороны защитника нижегородцев Никиты Каккоева и назначил штрафной удар в сторону ворот хозяев поля. В том моменте сочинец Кирилл Заика симулировал фол, перепрыгнув соперника и упав на газон.
Эпизод матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Сочи».
Эпизод матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Сочи».
В результате помимо штрафного удара Каккоев был также ошибочно наказан желтой карточкой. Предупреждение следовало вынести Заике за неспортивное поведение.
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