Футболист «Сочи» обманул судью, игрок «Нижнего Новгорода» ошибочно наказан предупреждением

На 15-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Сочи» арбитр Павел Шадыханов ошибочно зафиксировал нарушение правил со стороны защитника нижегородцев Никиты Каккоева и назначил штрафной удар в сторону ворот хозяев поля. В том моменте сочинец Кирилл Заика симулировал фол, перепрыгнув соперника и упав на газон.

Эпизод матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Сочи».

Эпизод матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Сочи».

В результате помимо штрафного удара Каккоев был также ошибочно наказан желтой карточкой. Предупреждение следовало вынести Заике за неспортивное поведение.